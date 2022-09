Passaggio di San Francesco in Costa d'Amalfi, annullo filatelico

Anche un annullo filatelico per celebrare l'ottavo centenario (1222 - 2022) del passaggio di San Francesco in Costa d'Amalfi. Lo speciale suggello è previsto il prossimo 4 ottobre, Festa di San Francesco d'Assisi, a Ravello, nei "Giardini del Monsignore", dove dalle ore 10 alle 17, in collaborazione con Poste Italiane, sarà disponibile l'annullo filatelico dedicato all'evento.

La cartolina riproduce un disegno realizzato dall'architetto Francesco Fortunato, rappresentante San Francesco tra i chiostri di Amalfi e Ravello. Alle 20.30, invece, nell'Auditorium "Oscar Niemeyer", si terrà l'appuntamento "Nel nome di Francesco: una serata - evento tra musica, versi e testimonianze", con la partecipazione di Antonella Ruggiero e Sebastiano Somma.

Nel corso della serata sarà proiettato anche il video-documentario sui luoghi attraversati dal Santo in Costa d'Amalfi, a cura di padre Enzo Fortunato.

Nella serata del 3 ottobre, invece, la commemorazione del Transito di San Francesco, alle 20.30, presso il complesso monumentale del SS. Crocifisso di Amalfi, a cura della Fondazione Ravello. Previsto il concerto di musica sacra dal titolo: "Le ultime ore di Francesco".

Le celebrazioni centenarie si chiuderanno l'8 ottobre, alle ore 19, nella Cattedrale di Amalfi, con la presenza del cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, che presiederà la solenne liturgia eucaristica di chiusura.