Giro d'Italia, sosta vietata anche sulle piazzole della 163. A Positano scuole chiuse

Primi provvedimenti delle amministrazioni comunali in vista del passaggio della carovana del Giro d’Italia in Costiera Amafitana, prevista per il prossimo 11 maggio, quando su tutto il territorio della statale 163 amalfitana, ivi comprese le piazzole di sosta, vigerà il divieto di sosta a partire dalle ore 12 del 10 maggio e fino al passaggio del giro, previsto il pomeriggio entro le ore 17.00

A Positano, il sindaco Giuseppe Guida, oltre a diporre la chiusura delle scuole in occasione del passaggio del Giro d’Italia, con propria ordinanza ha disposto la chiusura al traffico tutte le strade della città a partire dalle ore 13 per consentire il passaggio dei ciclisti e della carovana rosa che li anticipa. I varchi di accesso saranno presidiati da forze dell’ordine e volontari della protezione civile.

Sempre a Positano, in via Pasitea, via C. Colombo e nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle i residenti minuti di tagliando potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta (strisce blu), mentre tutti i garage privati applicheranno per i residenti un prezzo convenzionato, fino a disponibilità di posti, a tariffa agevolata dalle ore 12 del 10 maggio e fino alle ore 17dell’11 maggio per le autovetture e motocicli. Gli autobus della linea interna effettuerannop le corse fino alle ore 13 del giorno 11 maggio per riprendere il servizio intorno alle ore 17.