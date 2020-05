«Controllate il passaggio a livello prima che si consumi una tragedia». È l’allarme, lanciato dai residenti di Santa Lucia che giá troppe volte sono stati testimoni di incidenti che potevano costare la vita ad automobilisti è passanti. Il loro invito è rivolto alle autorità affinchè mettano in atto dispositivi che consentano di prevenire le infrazioni. «Troppo spesso - raccontano i signori Adinolfi e Apicella - ci sono automobilisti e centuari che non rispettano il segnale che impone di fermarsi. Credono di essere più veloci e di non correre pericolo. Si tratta di comportamenti altamente pericolosi per loro stessi e per gli altri».



ei mesi scorsi si sono registrati alcuni episodi che potevano causare delle tragedie. «Qualche mese fa - continuano - una Fiat 500 rimase incastrata tra le sbarre e non certo per un guasto. Solo il pronto intervento dei carabinieri ha evitato che si consumasse una tragedia. L’automobilista fu messo prontamente in salvo prima dell’arrivo del treno che rallentò la sua corsa». Stando alle testimonianze dei residenti, sono molti gli episodi di infrazione anche da parte di centuari e passanti. «Devono essere puniti severamente in modo che non ripetano più certi comportamenti pericolosi da veri e propri imbecilli. Chiediamo che vengano identificati e multati». Le infrazioni non riguardano solo Santa Lucia e le zone periferiche, ma anche il centro cittadino. Con la cosiddetta fase 2 e conseguente riapertura delle attività, secondo molti cittadini sarebbero tornati anche le trasgressioni al codice della strada da parte di automobilisti e centauri. © RIPRODUZIONE RISERVATA