Passaporti, open day degli uffici di polizia in tutta la provincia

Nuovo open day in questura per consentire ai cittadini che hanno urgenza di rinnovare o richiedere per la prima volta il passaporto. Gli uffici saranno aperti presso i commissariati di polizia di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno secondo il seguente calendario, saranno acquisite soltanto venti istanze: martedì 28 febbraio, 14-16 a Cava per un massimo 20 istanze; martedì 28 febbraio 15-17, Battipaglia; giovedì 2 marzo 14-17, Sarno; venerdì 3 marzo 2023 15-18, Nocera inferiore. Sabato mattina, dalle 9 alle 13 e pomeriggio, dalle 15 alle 18 sarà aperto lo sportello presso l’ufficio passaporti della questura di Salerno. Si consiglia comunque di effettuare la prenotazione per la prima data disponibile sull’agenda passaporti on-line https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ anche se vi indica una data diversa dal giorno dell’open day.

