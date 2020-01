© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di nazionalità marocchina , di 41 anni, rischia il processo per ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti falsi. Secondo le accuse della procura di Nocera Inferiore , che ne ha chiesto ora il rinvio a giudizio, l’uomo, residente a Pagani, avrebbe avuto disponibilità di 300 passaporti ordinari italiani, in bianco, rubati presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.I fatti risalgono al 26 febbraio del 2014. Tra Napoli Pagani , l’uomo avrebbe avuto disponibilità di quei passaporti, in realtà destinati alla distruzione, impegnandosi prima a falsificarli e poi a venderli. Con lui, avrebbero agito anche altre persone, il cui iter giudiziario sarà trattato a parte. Il lavoro d’indagine è stato infatti condotto dalla polizia giudiziaria presso l’Ufficio Frontiera di Fiumicino, concentrata sul riciclo di vecchi passaporti finiti sul mercato clandestino. E che, secondo indagini - anche se non contestate all’indagato -, come il ritorno nei paesi dell’Unione Europea.