Battipaglia, passeggia per strada, vede i rifiuti e li raccoglie: inquadrata dalle telecamere

La strada, via Valsecchi, è una di quelle spesso teatro di sversamenti illegali di rifiuti. Anche per questo, già da qualche tempo, l’Amministrazione comunale di Battipaglia ha installato una telecamera per inquadrare gli incivili che gettano abusivamente i loro rifiuti. Quello che nessuno avrebbe mai pensato di vedere, attraverso quell’occhio elettronico, è un gesto di civiltà.

È quello di una donna, probabilmente una residente del quartiere, che si trova a passare lungo la strada. Adocchia i rifiuti, qualche busta, diverse bottiglie, materiale vario. Li scruta e poi si ferma. Poco dopo è china su di essi, li raccoglie e li dispone in una cassetta, anch’essa frutto di un qualche sversamento. L’operazione dura diversi secondi, passa distrattamente anche qualche automobile. Lei prosegue senza fermarsi, come se stesse pulendo casa propria. Perché in fondo quella è casa sua e qualcuno l’ha sporcata senza alcun rispetto.

A pubblicare il video dell’azione è il Sindaco di Battipaglia: «Come possiamo osservare nel video, la signora stava passeggiando e non era tenuta ad accorgersene, semplicemente poteva voltarsi dall’altra parte - scrive Cecilia Francese - Ma non l'ha fatto, è rimasta lì e, pazientemente, uno per uno, si è adoperata spontaneamente per dare il proprio contributo alla pulizia di quell'area. Un gesto forte, di grande valore morale e senso civico per il quale appare doveroso manifestare tutto il nostro apprezzamento e gratitudine».