Pasticceria chiusa per Covid a Nocera, l'avviso: «Chiudiamo per tutelare i clienti»

NOCERA INFERIORE. «Al fine di tutelare la clientela e il proprio staff, abbiamo deciso di sospendere momentaneamente l'attività causa Covid. Grazie per la comprensione». E' il messaggio comparso ieri sulla pagina social di un noto bar-pasticceria di Nocera Inferiore che ha "giustificato" la chiusura prolungata degli ultimi giorni, sui quali in molti si chiedevano le ragioni, a tutela dei propri clienti. Uno degli addetti dell'attività commerciale di corso Vittorio Emanuele è infatti risultato positivo al Coronavirus.

La conferma è giunta nei giorni scorsi, al punto che i titolari del locale hanno deciso di chiudere le saracinesche anche per sottoporsi ai controlli del caso e mettersi contestualmente in quarantena fiduciaria, a scopo cautelativo. Poi il messaggio diffuso ai clienti in cui è stato spiegato il perchè della chiusura.

Un gesto che ha permesso all'attività di fare chiarezza e che è stato anche apprezzato dalle tante persone che la frequentano abitualmente, i quali tutti hanno poi augurato ai gestori di riaprire al più presto. C'è molta apprensione nella città di Nocera Inferiore, infatti, dopo i casi Covid che hanno riguardato anche alcuni giovani, insieme ad una madre con bambino, risultati positivi dopo aver partecipato a due distinte cerimonie. La città capofila dell'Agro nocerino era tornata lentamente ad azzerare quasi del tutto le persone positive, fino alle ultime settimane, quando invece i numeri erano tornati a salire.