Pastificio Di Martino, tre giorni di sciopero nelle sedi di Salerno e Caserta

Ancora tre giorni di sciopero per i lavoratori degli stabilimenti del Pastificio Di Martino. Ad annunciarlo sono le segreterie provinciali della Flai-Cgil di Caserta e Salerno, dove hanno sede i due siti produttivi del marchio campano, vale a dire a Pastorano, nella provincia casertana e nella zona industriale di Salerno.

Lo sciopero si articolerà su quattro ore per turno, per tre giorni a partire da domani. Il motivo? «Il mancato riscontro da parte dell'azienda sulla definizione dell'accordo integrativo su base regionale per gli 80 dipendenti di Caserta e Salerno». Nelle scorse settimane, Flai-Cgil aveva già proclamato lo stato di agitazione, indicendo due giornate di sciopero.

Mercoledì 14 luglio, alle ore 10.30, si terrà un presidio con conferenza stampa davanti ai cancelli dello stabilimento di Salerno, convocato per illustrare le ragioni della protesta, al quale parteciperà una delegazione dei lavoratori del sito di Pastorano, accompagnati dal segretario generale della Flai-Cgil Caserta, Igor Prata ed i lavoratori del sito salernitano insieme al segretario generale Flai-Cgil Salerno, Alferio Bottiglieri.