Giovedì 3 Ottobre 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chieste quattro condanne per i protagonisti dell’inchiesta della Procura su un grosso giro di riciclaggio che ha travolto il noto imprenditore Giovanni Attanasio, patron dell’agenzia interinale «Lavoro.Doc» finito in manette a dicembre in seguito alle pesanti accuse rivoltegli dai collaboratori di giustizia Raffaele Del Pizzo e Sabino De Maio, che lo indicavano al servizio delle famiglie Pecoraro e Renna. Ieri, davanti al gup Marilena Albarano, il pm, al termine della sua requisitoria, ha chiesto 7 anni di reclusione per Giovanni Attanasio, assistito dagli avvocati Paolo Carbone e Giovanni Chiarito, ritenuto dall’Antimafia il dominus dell’associazione per delinquere grazie alla quale era stato messo in piedi un impero milionario fondato sull’evasione fiscale; 6 anni per il suo braccio destro Enrico Bisogni, ristretto al regime del 41 bis e figura di trait d’union tra il mondo imprenditoriale e quello camorristico (l’imputato è assistito dall’avvocato Luigi Gargiulo); 2 anni e 10 mesi per il factotum Sergio La Rocca, difeso dagli avvocati Silverio Sica e Mario Pastorino; chiesta infine la prescrizione per il collaboratore di giustizia Raffaele Del Pizzo. L’udienza è stata quindi aggiornata al 22 novembre quando, dopo le arringhe dei difensori, il giudice si ritirerà in camera di consiglio e infine pronuncerà il verdetto.Secondo la Procura, Attanasio, finito già nel mirino degli inquirenti nell’estate 2015 quando, nell’ambito di una delicatissima indagine su reati fiscali, scattarono i sigilli a beni del valore di circa 10 milioni di euro, era riuscito a mettere in piedi un grosso impero societario ricorrendo alla fraudolenta intestazione attraverso una rete di prestanome, appartenenti a volte anche allo stesso ambito familiare, ai quali intestava i beni quando sentiva il fiato sul collo della magistratura e temeva un’azione di sequestro preventivo.