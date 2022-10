«Che grande amica che era... Sono notizie che non vorresti mai apprendere», «Una grande amica, riposa in pace», «Ha lottato tanto... Riposi in pace...» e «Ti ho conosciuta e subito ti ho voluta bene» sono solo alcuni dei numerosi messaggi di cordoglio per Patty Amato sul gruppo facebook “Sei di Torrione se...”.

I funerali saranno nel pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria ad Martyres.