Paura a Pastena bandito armato al Pick Up Bottino da 650 euro

Una manciata di secondi. È stato un colpo fulmineo quello messo a segno sabato pomeriggio, intorno alle 17.30, presso il supermercato Pick Up di via Zanotti Bianco a Pastena. Il bottino, secondo quanto rilevato dalla polizia accorsa per assistere le vittime, si aggira intorno ai 650 euro. Il bandito aveva il volto coperto e una pistola in pugno. Ciò che più preoccupa è che il colpo è avvenuto in un orario in cui l’esercizio commerciale era affollato di clienti, ed alcuni erano anche alla cassa. L’uomo, che ora si sta cercando di identificare anche attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza dell’esercizio che sono state acquisite dalla polizia, è entrato spedito, ha puntato la pistola contro il cassiere e si è fatto consegnare il denaro. Soltanto le urla successive di alcuni testimoni, sotto choc, ha destato l’attenzione di altri impiegati del supermercato e di alcuni clienti che giravano tra gli scaffali per le compere del fine settimana. Nella stessa serata di sabato, acquisite le immagini e le testimonianze, oltre ad alcune riprese di strada, i poliziotti hanno iniziato la caccia all’uomo per identificare il rapinatore e capire se si tratta di un bandito solitario o di una gang. Nel corso della serata sono scattate anche le perquisizioni domiciliari a casa di alcuni pregiudicati per valutare la loro posizione. Gli investigatori sono a lavoro anche per capire se possa esserci un collegamento con altre due rapine avvenute in città, nelle ultime settimane. La recrudescenza criminale sembra aver ripreso piede dopo la pausa per Covid. Ma chi ha agito sabato lo ha fatto con grande abilità, un dettaglio che porterebbe a supporre che si tratti di un professionista o, comunque, di qualcuno che, prima di agire, ha studiato nei dettagli il colpo.

