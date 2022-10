Paura a Sicignano per l'esplosione di una bomba carta vicino ad una casa

Paura la scorsa notte a Sicignano degli Alburni per l'eplosione di una piccola bomba carta a ridosso di un'abitazione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non ci sono danni ingenti all'abitazione dove si è verificata l'esplosione e molti cittadini sono scesi per strada per comprendere cosa stesse accadendo.

Si è verificato anche un principio d'incendio della casa e le fiamme sono state spente velocemente. Sull'episodio indagano i carabinieri.