Venerdì 30 Agosto 2019, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 19:44

Sarebbe stato un incendio agli apparati di bordo a causare le fiamme ad una imbarcazione ormeggiata nel porto di Amalfi. Quando la nube nera è stata avvistata, si è temuto il peggio.La barca è stata raggiunta per i primi soccorsi, dalla motovedetta della Guardia Costieradi Amalfi. Il principio d’incendio è stato prontamente domato mediante l’utilizzo di estintori e manichette antincendio in dotazione alle imbarcazioni intervenute tra cui anche una del gruppo battellieri amalfitani. L’operazione coordinata dagli uomini diretti dal comandante Antonino Giannetto si è svolta in sicurezza. Lo scafo è stato poi rimorchiato in porto e tirato a secco.Il proprietario di una barca vicina, per evitare che le fiamme si potessero propagare, per primo ha tentato l’estinzione del rogo procurandosi ustioni a un gomito. E’ stato trasferito al Pronto Soccorso di Castiglione per le cure necessarie.