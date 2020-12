Attimi di paura nel pomeriggio di ieri intorno alle 19, sulla strada provinciale Litoranea, tra Agropoli e Capaccio Paestum. A causa dell’azione del mare che ha eroso un muro di contenimento, è franata una porzione di carreggiata a pochi passi dal Lido Venere. Oltre un metro di strada è finito sulla spiaggia sottostante. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Si temeva che qualcuno fosse rimasto coinvolto nalla frana che ha interessato una piazzola di sosta.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Recovery, fronda cinquestelle sulle risorse per la Sanità IL CASO Usa, giustiziato Brandon Bernard, aveva 40 anni: è il... L'EPIDEMIA Il virus torna a dilagare, la nuova conta dei morti: le Rsa vogliono...

LEGGI ANCHE Il virus torna a dilagare, la nuova conta dei morti: le Rsa vogliono chiudere le stanze degli abbracci

Del caso è stata immediatamente informata la provincia di Salerno, competente per l’arteria. A monitorare la situazione gli uomini della Polizia Municipale. Questa mattina è previsto un sopralluogo per decidere quali interventi porre in essere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA