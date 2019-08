Lunedì 5 Agosto 2019, 11:02

Attimi di paura ieri pomeriggio nel porto di Agropoli. Una bambina di otto anni che si trovava con la famiglia su una imbarcazione ormeggiata nel porto, e residente nella cittadina cilentana, è improvvisamente caduta conficcando il torace nella bitta che avvolge il cavo.Immediato l’allarme alla capitaneria di porto e ai sanitari del 118. La piccola è stata trasferita sul molo dove è stata presa in cura dai medici che le hanno prestato le prime cure prima di trasferirla in ospedale di Vallo della Lucania.Qui è stata sottoposta ai dovuti controlli ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi. La repentinità dei soccorsi ha evitato complicazioni.