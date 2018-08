Venerdì 31 Agosto 2018, 18:04

BATTIPAGLIA - Un cavo dell’energia elettrica, lasciato penzoloni, sta mettendo in serio rischio l’incolumità degli automobilisti. La denuncia è arrivata oggi, intorno alle 13, quando alcuni transitando in via Giuseppe Verdi, fra Battipaglia e Bellizzi, hanno notato lo strano cavo.Per passare, pertanto, le automobili sono costrette a fare un pericoloso slalom. Trattandosi di una strada dritta, sebbene poco trafficata, il rischio che qualche automobilista distratto possa sbattervi contro è altissimo. Alcuni automobilisti, inoltre, si sono fermati per capire meglio cosa collega. A quanto sembra, il cavo andrebbe verso il circo che, proprio in questi giorni, staziona nel Comune di Bellizzi. Immediatamente, comunque, è scattata la denuncia alle autorità.