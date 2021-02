Rischio esondazione del fiume Tusciano a Battipaglia. Le squadre della Protezione Civile stanno presiando i ponti che sovrastano il corso d'acqua che ha raggiunto livelli alti e preoccupanti. I cittadini sono stati invitati a non transitare sul ponte di via Clarizia mentre la polizia municpale sta intervenendo per bloccare la circolazione dei veicoli.

