Domenica 11 Novembre 2018, 15:22

Lupo nell’area del Monte Stella. La notte scorsa una persona del posto ha segnalato due esemplari a Stella Cilento, in località Zancanale.Gli animali arrivavano dal Monte Stella e alla vista dell’auto si sono immediatamente dileguati. Anche in questo caso, come nel precedente avvistamento, potrebbe trattarsi di esemplari giovani, di circa 7-8 mesi.La presenza di lupi in questa zona era stata segnalata da tempo: più persone avevano parlato di avvistamenti; alcuni agricoltori, inoltre, avevano dichiarato di aver sentito nelle prime ore della mattina degli ululati provenienti dalla campagna. Fin ora, però, nessun allarme: non si segnalano problemi o disagi a persone, cose o animali.