Mercoledì 19 Settembre 2018, 13:24

Attimi di paura in località Corticelle, tra i comuni di Omignano e Lustra. Uno scuolabus di una ditta privata che stava eseguendo una manovra lungo la salita adiacente il plesso scolastico si è parzialmente ribaltato adagiandosi su un fianco.L’episodio è avvenuto quando a bordo non c’era nessuno ad eccezione dell’autista che per fortuna non ha riportato serie conseguenze. A soccorrerlo alcune persone che si trovavano in zona che hanno poi fatto scattare l’allarme. Sul posto i carabinieri della stazione di Omignano e un mezzo di una ditta specializzata per consentire il recupero del pulmino.