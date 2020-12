In fiamme un deposito tra Montesano e Casalbuono con all'interno materiale altamente infiammabile. L'incendio è stato spento in poche ore dai vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal capo reparto Eugenio Siena. Ingenti i danni ma per fortuna nessun ferito.

Ultimo aggiornamento: 20:05

