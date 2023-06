Paura a Nocera, auto si ribalta e finisce sul marciapiede: in due in ospedale

Paura a Nocera Inferiore, questa mattina, quando in via Atzori un’auto si è ribaltata poco prima delle otto. L'incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Famiglia Pietro Lamberti, a pochi metri da una farmacia. L'auto è finita sul marciapiede, probabilmente dopo che l'autista ha perso il controllo, bloccando il traffico e attirando una folla di curiosi. Due le persone ferite, dopo l'intervento della polizia municipale e di un'ambulanza. Le loro condizioni non sono gravi.

I due sono stati trasferiti in pronto soccorso, in ospedale, per accertamenti. L'episodio è al vaglio della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, vista la posizione nella quale è stata trovata l'auto.

Lungo quel marciapiede, infatti, ci sono sempre molti pedoni che si recano presso le attività commerciali che sono su strada. Al momento dell'incidente non c'era nessuno nel tratto dove la macchina ha terminato la sua corsa.