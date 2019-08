Martedì 6 Agosto 2019, 09:54

PAGANI. Ragazza ferita da un residuo di fuochi d'artificio. E' accaduto a Pagani, due sere fa, durante i festeggiamenti in onore di Sant'Alfonso. La ragazza, ferma vicino ad una bancarella, è stata colpita alla testa dai residui dei petardi mentre assisteva allo spettacolo pirotecnico. Sul posto sono intervenuti - seppur dopo un pò di tempo come hanno sottolineato alcune persone in sua compagnia - i sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno provveduto a soccorrere la ragazza. I medici, dopo averla assistita, le hanno prescritto una serie di antibiotici, ma le sue condizioni sono risultate essere buone, nonostante il grande spavento subito. L'incidente accorso alla giovane era stato comunicato anche alla Croce rossa e alla polizia municipale, presenti lungo la piazza per garantire la sicurezza e il pronto intervento durante i festeggiamenti, che hanno attirato nella città di Pagani migliaia di persone. L'episodio ha generato tuttavia qualche polemica per l'assenza di un'ambulanza in postazione fissa, pronta ad intervenire in caso di emergenza. A dire di chi ha soccorso la giovane, il 118 ci avrebbe impiegato molto tempo ad arrivare sul luogo dell'incidente.