Sabato 17 Marzo 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a Polla per il crollo di un'abitazione. Nei giorni scorsi a causa del maltempo una casa nel centro storico di Polla è crollata. È rimasta in piedi solo la parte anteriore. L'abitazione era disabitata e il Comune aveva segnalato la pericolosità ma non era stati fatti ancora interventi. Il crollo ha comunque creato difficoltà alle abitazioni adiacenti che sono state evacuate per sicurezza.