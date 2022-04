Paura nella notte a Polla per un incendio che ha riguardato un deposito agricolo adiacente a due case. Il rogo è stato importante tanto che i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Bruno Mangieri hanno impiegato una notte intera per domarlo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Polla con il maresciallo Fabio D'Agostino. Per fortuna non si registrano feriti. Sono morti alcuni animali da aia.