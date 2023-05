Paura sul raccordo Salerno-Avellino, camion avvolto dalle fiamme: autista in salvo

Paura, la scorsa notte, sul raccordo Salerno - Avellino, nei pressi dello svincolo Baronissi sud.

Poco dopo le 2 del mattino, per cause che sono in corso di accertamento, un camion è stato avvolto dalle fiamme.

In pochi minuti l’incendio ha danneggiato il mezzo pesante. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono poi giunti, dietro segnalazione, i vigili del fuoco e la polizia stradale per gli accertamenti e le verifiche del caso.

A seguito dell'incendio, non ci sono stati altri veicoli coinvolti.