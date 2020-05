ROCCAPIEMONTE. Si è sfiorata la tragedia a Roccapiemonte, questa mattina, quando un albero è caduto in mezzo alla strada, quasi certamente a causa del forte vento. Sul posto sono giunti i volontari del Nucleo di Protezione Civile, agli ordini del responsabile Nicola Pagano, insieme agli addetti del Comune, per verificare eventuali danni e poi per rimuovere l'albero, crollato in via Franco Biagio. A essere sfiorata è stata fortunamente solo una vettura, che si trovava in sosta nelle vicinanze ed un palo della pubblica illuminazione. Nessun ferito a causa dell'incidente, perchè lungo la strada in quel momento non transitavano persone. «L’episodio dimostra, ancora una volta - dice il sindaco Carmine Pagano - che il lavoro di controllo degli alberi del territorio che abbiamo svolto negli ultimi mesi, non è bastato. Ricordo ancora le polemiche di chi non ha contezza probabilmente del problema. Molto spesso si tratta di alberi non ben manutenuti, vetusti e pericolosi. Con alcuni specialisti e gli operai specializzati del Comune, avevamo fatto un primo screening e poi il taglio inevitabile di alcuni alberi, specie nelle zone più a rischio, per esempio vicino alle scuole. Sicuramente ripeteremo i controlli, per avere il polso della situazione. E’ mia intenzione rinverdire la città di Roccapiemonte e siamo già al lavoro per piantare al più presto su tutto il territorio nuovi alberi, perché il verde pubblico è uno degli argomenti che mi sta più a cuore». In mattinata i volontari della Protezione Civile hanno provveduto anche al taglio dell’erba in molti punti della città. Un lavoro che proseguirà anche nei prossimi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA