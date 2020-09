LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora incendi traQualche ora fa, numerose segnalazioni sono giunte ai vigili del fuoco e alla protezione civile per un incendio che ha interessato la zona collinare al confine traAd intervenire sono stati gli uomini della Sma Campania, la società che per conto della Regione Campania è impegnata nella prevenzione e nelle fasi di spegnimento degli incendi. Il fumo era ben visibile dalla strada e dalle singole abitazioni a ridosso della zona. Non è ancora certa l'origine dell'incendio, ma probabilmente - secondo i vigili del fuoco - le fiamme sarebbero state segnalate prima verso Nocera Superiore.Una tre giorni terribile, quella vissuta dai cittadini dell'Agro nocerino, perchè solo due giorni fa, era stato segnalato un incendio a Sarno, a ridosso del monte Saretto. In questo caso, non è escluso il dolo, così come già dimostrato in passato. Diversi focolai sono stati segnalati sul monte, lungo via Bracigliano. La notte scorsa, invece, a San Marzano sul Sarno le forze dell'ordine stanno indagando su di incendio divampato all'interno di un autoparco, deposito di mezzi pesanti in via Berlinguer. Anche in questo caso, non si esclude il dolo.