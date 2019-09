Lunedì 23 Settembre 2019, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano i treni, ma le sbarre restano alzate. Paura in via Roma a Sarno per la situazione verificatasi questa mattina per ben due volte nel giro di pochi minuti. E' il passaggio a livello in pieno centro cittadino, a pochi passi dagli istituti scolastici e, proprio alcuni studenti hanno immediatamente segnalato la grave criticità. A quanto pare il problema sarebbe stato causa dal maltempo che ha creato una interruzione del flusso di corrente nel sistema automatico di gestione delle sbarre. Al passaggio dei convogli si è attivato l'impianto di sicurezza, con i treni rallentati sui binari verso la stazione. Al lavoro i tecnici dell'Eav. Sul posto gli uomini della polizia municipale per la sicurezza della zona.