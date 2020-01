NOCERA SUPERIORE. Paura in strada, a Nocera Superiore, oggi pomeriggio, quando un'automobile - una Fiat 500 - è stata avvolta dalle fiamme, mentre si trovava probabilmente in sosta. Il veicolo, a gpl, si trovava in viale Europa, nei pressi dello stadio comunale. Dall'auto è partita un'esplosione, che solo per poco non ha interessato alcune automobili che stavano circolando, in quel momento. Non si sono registrati danni a cose o persone, anche per la rapidità dell'intervento dei vigili del fuoco, che giunti sul posto hanno provveduto a domare e spegnere le fiamme. Non si conosce, al momento, cosa abbia potuto provocare l'incendio. Sull'episodio stanno conducendo accertamenti le forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA