Sabato 24 Agosto 2019, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a causa della caduta di un albero lungo la A2 del Mediterraneo. L'albero è caduto tra Petina e Polla in direzione sud a causa del maltempo con pioggia e vento. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, degli agenti della Sottosezione della Polizia stradale di Sala Consilina e i tecnici dell'Anas. Per fortuna non si registrano incidenti e la carreggiata è stata subito bonificata