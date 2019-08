Sabato 31 Agosto 2019, 19:27

Grande paura per una squadra dell'Anas questa notte lunga una galleria dell'A2 del Mediterraneo nei pressi di Pontecagnano. La squadra era al lavoro per segnalare un mezzo in avaria quando è sopraggiunto un altro tir - adibito al trasporto dei pomodori - che non si è accorto della situazione e ha travolto il furgone dell'Anas e sfiorato i tecnici. Uno di questi è saltato all'ultimo momento evitando di essere investito per un nulla.