Un furgone é andato improvvisamente in fiamme nel pomeriggio di venerdi, sulla strada provinciale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Pattano. Paura per il conducente, un uomo di Salerno, che allertato dal fumo che usciva dal mezzo, è riuscito a fermarsi in tempo e mettersi in salvo. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania riusciti ad evitare danni più gravi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia locale. A causare l’incendio con molta probabilità è stato un corto circuito.

