Attimi di paura nella tarda mattinata sulla Cilentana. Nei pressi dello svincolo di Pattano, infatti, un camion cisterna è improvvisamente sbandato sfondando il guard rail e finendo fuori strada. Attimi di paura per l’autista del mezzo e per gli altri mezzi che sopraggiungevano. Alcuni si sono fermati a prestare i primi soccorsi.



Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania.



L’autista del mezzo è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo. Per fortuna non ha riportato gravi ferite. © RIPRODUZIONE RISERVATA