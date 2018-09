Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE. Momenti di panico questa mattina, a Nocera Inferiore, all'esterno dell'uscita degli uffici del giudice di pace del Tribunale di via Falcone. Un albero ha preso improvvisamente fuoco, finendo poi a terra, con il rischio che le fiamme si propagassero. Incerta la causa dell'incendio: forse una sigaretta lanciata inavvertitamente da qualche passante, che poi a causa del forte vento ha permesso che le fiamme si alimentassero velocemente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli e gli uomini della vigilanza privata, che da mesi garantiscono maggiore sicurezza presso tutti gli uffici e la stessa Procura. In momenti diversi, sia i caschi rossi che gli agenti sono riusciti a spegnere e domare l'incendio. Il fumo che si è diffuso, anche negli uffici, ha provocato diversi disagi per almeno un'ora.