Paura per un 76enne cercatore di funghi: ritrovato tra i boschi di Ravello

Paura ieri poimeriggio in Costiera Amalfitana per le sorti di anziano che si era perso tra le montagne di Ravello. L’uomo, un 76enne originario di Conca Dei Marini, era uscito di casa di primo mattino per andare a cercare funghi ed improvvisamente ha perso l’orientamento.

Uscito da solo si era spinto in una zona impervia attigua a dei castagneti al di sopra di Ravello da cui non riusciva più a trovare la via del ritorno. Fer fortuna dal suo telefono cellulare è riuscito a trovare una zona coperta dal segnale e a contattare i familiari.

Questi ultimi hanno immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che ha inviato sul posto due squadre di operatori che hanno iniziato le attività di ricerca assieme ai carabinieri ed i volontari della protezione civile Millennium di Amalfi.

Nel frattempo era stato allertato anche l’elicottero del 6° reparto volo della Polizia di Stato. Ma fortunatamente l’uomo è stato rintracciato da uno dei volontari in poche ore ed è stato accompagnato a valle. Per il 76enne solo tanto spavento e nessun ricorso alle cure sanitarie.