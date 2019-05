Giovedì 16 Maggio 2019, 20:13

Un pauroso incidente è avvenuto questo pomeriggio sul lungomare San Marco di Agropoli. Una donna che era alla guida di una Citroen C 3 che si è ribaltata, è stata trasportata all'ospedale di Vallo della Lucania da un'ambulanza del 118. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17, diverse le persone che a quell'ora si trovavano nei paraggi e che hanno assisitito. Tre le automobili coinvolte: oltre alla Citroen, una Fiat Panda e un Fiat Doblò. Per fortuna gli occupanti delle altre vetture non avrebbero riportato nulla di grave. Diverse le ambulanze intervenute per soccorerre le persone rimaste coinvolte. Sul posto i carabinieri della compagna di Agropoli cui toccherà ricostruire la dinamica dell'incidente e gli agenti della polizia municipale.