È tornato a casa Michele Battistelli. Il ragazzo di 28 anni, primo caso covid a Vallo della Lucania, ha lasciato ieri pomeriggio l’ospedale San Luca dove era stato ricoverato lo scorso 16 marzo. Quaranta giorni nel reparto covid prima di tornare finalmente alla sua vita. Una buona notizia per la comunità di Vallo della Lucania che negli ultimi giorni ha registrato ben tre guarigioni. Michele è stato il paziente uno. Risultò positivo dopo il suo rientro da Torino dove lavorava in una struttura turistica. Il primo caso coronavirus registrato nel centro cilentano, ora clinicamente guarito. Una decina di giorni fa è guarita la mamma di Vallo, Antonella Scarpa, che era stata in contatto con la pediatra di Pollica. Sabato è risultato negativo anche il tampone di controllo eseguito sul ragazzo che lo scorso 28 marzo aveva fatto registrare il terzo caso covid a Vallo. Solo Battistelli era stato ricoverato al San Luca, gli altri due insieme al sessantenne ancora positivo sono rimasti in isolamento domiciliare. A Vallo dunque resta un solo caso di coronavirus in via di guarigione. © RIPRODUZIONE RISERVATA