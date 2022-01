Pedofilo pakistano ricercato acciuffato nel Salernitano: era in piazza ad attendere qualcuno

E' stato arrestato dai carabinieri della compagnia Salerno a San Cipriano Picentino. ll suo atteggiamento ha insospettivo una pattuglia in servizio di controllo che ha deciso di sottoporlo a verifica dei documenti. E' stato così che un giovane pakistano è stato arrestato; era ricercato da dicembre perchè deve scontare una pena per violenza sessuale su minore, due anni e sei mesi. La violenza sarebbe avvenuta nel 2018 in Sardegna. L'uomo, dopo che la sentenza è diventata esecutiva, aveva fatto perdere le proprie tracce. Sono in corso di accertamento i motivi che lo hanno portato nel Salernitano. I militari dell'Arma vogliono capire se era in attesa di qualcuno, così come loro hanno subito pensato, o se era in piazza soltanto per perdere del tempo.