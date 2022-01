Salerno, pedone investito sulle strisce mentre attraversa a piazza Concordia

Investito mentre attraversava sulle strisce pedonali: per fortuna se l’è cavata con qualche lievissima ferita e un grosso spavento. È accaduto nella mattinata di oggi nei pressi di Piazza della Concordia, a pochi passi dalla stazione di Salerno, dove un’auto ha investito un pedone che si trovava regolarmente sulle strisce d’attraversamento. Secondo le informazioni raccolte dagli agenti della polizia municipale giunti sul posto, l’uomo avrebbe fatto attenzione nell’attraversare la strada ma sarebbe stato ugualmente sorpreso da un’auto che non aveva visto arrivare e che a sua volta non si era accorta del pedone in fase di attraversamento.

A soccorrere il malcapitato è stato lo stesso conducente dell’auto coinvolta ed alcuni passanti in attesa che arrivassero anche i volontari del 118. Il pedone è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo dove gli sono state prestate le cure del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale.