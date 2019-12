© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Napoli e la dipendente Sezione di Salerno, coordinati dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, lo scorso 5 dicembre hanno tratto in arresto un quarantasettenne di Salerno A.I., con precedenti specifici, resosi responsabile di detenzione di materiale pedopornografico L’arresto è stato convalidato dal GIP presso il Tribunale di Salerno, che ha disposto anche l’applicazione della misura cautelare di massimo rigore in carcere.Il predetto era stato trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale di natura pedopornografica, rinvenuto a seguito di perquisizione informatica eseguita in esecuzione di decreto emesso dall'ufficio di polizia postale.L’attività di indagine è frutto di un’intensa e proficua cooperazione internazionale tra il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, Europol e la Polizia statunitense.L’indagato si presentava sui social con un’identità femminile e riusciva ad acquisire e scambiare con altri internauti le foto e i video pornografici prodotti utilizzando minorenni.