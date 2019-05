Lunedì 20 Maggio 2019, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 06:30

Nottata particolarmente concitata, quella tra sabato e domenica, tra i sentieri di montagna della Costiera Amalfitana dove un 38enne originario di Cava de’Tirreni è rimasto ferito ad un braccio nei pressi del monastero dell’Avvocata, sul monte Falerzio. E a quanto pare in seguito all’esplosione di fuochi d’artificio. L’uomo, che si trovava lì con altre persone, stando a quanto si è appreso aveva raggiunto da sabato il luogo di culto dove avrebbe dovuto partecipare, insieme con altre comitive di fedeli, alla santa messa nella terza domenica del mese mariano. Per cause in via di accertamento è rimasto ferito e per soccorrerlo sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, i volontari del nucleo comunale della protezione civile di Maiori e i sanitari della Croce Rossa. Tutti giunti sul posto dopo aver attraversato il sentiero che da Maiori risale fin su all’eremo che guarda da un lato verso Cava e dall’altro sul golfo di Salerno. La persona rimasta ferita ha richiesto soccorso ma, considerata la difficoltà del sentiero per raggiungere il luogo dell’incidente, collocato a oltre 700 metri di dislivello e circa tre ore di marcia a piedi, il corpo alpino ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, che ha autorizzato l’impiego di un elicottero decollato dalla base aerea di Pratica di Mare. L’equipaggio del mezzo aereo, grazie ai visori notturni, è arrivato in zona operazioni intorno all’una della scorsa notte, individuando il ferito che intanto era stato raggiunto dalle squadre di soccorritori e stabilizzato dai sanitari. Il 38enne originario di Cava de’Tirreni è stato così trasferito a bordo dell’elicottero dell’Aeronautica presso l’elisuperficie Sam Hoverfly di Pontecagnano, gentilmente messa a disposizione dal proprietario su richiesta del Corpo Alpino e da cui l’uomo è stato poi trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Salerno.