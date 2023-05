Pellezzano, cinema teatro Charlot: la proiezione di «Apocalypse Now Final Cut» con il premo Oscar Vittorio Storaro

Al via Racconti d’estate, l’iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano. Si parte con una lezione di cinema, un grande appuntamento per tutti gli appassionati del genere: mercoledì 31 maggio alle 18.30 la proiezione al cinema teatro Charlot di Pellezzano di Apocalypse Now Final Cut di Francis Ford Coppola, considerato tra i film sulla guerra del Vietnam più celebri di sempre.

La pellicola vinse la Palma d'oro al 32º Festival di Cannes e il Premio Oscar per la migliore fotografia andò a Vittorio Storaro.

Il maestro delle luci presenzierà alla proiezione del grande capolavoro, qui proposta nel recente restauro sul mega schermo in formato 4K, per raccontare alla platea i principi del suo lavoro in quella che fu la versione originaria del film. In sala con lui il direttore artistico di dLiveMedia Roberto Vargiu e i partner dell’iniziativa: Marco Pistoia, docente di Unisa e il Sindaco di Pellezzano, nonché Consigliere Provinciale di Salerno con delega alla Cultura, Francesco Morra.

«Pellezzano per il terzo anno consecutivo, raccoglie molti degli artisti più importanti della cultura e dello spettacolo. E siamo sicuri che sarà sempre più la città del Cinema e della cultura», dice Morra. La rassegna infatti, nei mesi di giugno e luglio approderà anche al Marina d’Arechi, a Castellabate per i festeggiamenti dei 900 anni dalla nascita, a Fisciano, e a Potenza, per poi concludere il suo viaggio a Salerno in occasione del Premio Charlot.