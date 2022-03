Penna-pistola sequestrata a due trentenni dai carabinieri

Due 30enni di Salerno, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato per porto di arma clandestina in concorso. I due viaggiavano in compagnia di un minorenne quando, alla vista dei militari, hanno cercato di dileguarsi nelle strade di campagna per sottrarsi al controllo. Poco dopo, prima di essere raggiunti definitivamente, hanno gettato dal finestrino dell'auto una «penna-pistola» che è stata successivamente recuperata dai militari.

La perquisizione all'interno dell'auto ha consentito di trovare e sequestrare un caricatore vuoto monofilare per l'alimentazione di pistole con calibro 6.35 mm e 2.5 grammi di hashish, oltre a 1.100 euro in banconote di vario taglio. I due sono stati arrestati e portati nel carcere salernitano di Fuorni, mentre il minorenne è stato riaffidato ai genitori. La «penna-pistola» è risultata perfettamente funzionante, priva di marca e matricola e idonea all'utilizzo con proiettili calibro 6.35 millimetri.