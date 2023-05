Salerno, Pensionati Ugl eletto segretario Giovanni Martino

Giovanni Martino, 64enne di Montecorvino Rovella, è il nuovo segretario generale dei pensionati della Ugl salernitana. Già dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1978, ha ricoperto per circa 20 anni il ruolo di segretario di categoria per l'Ugl di Salerno e attualmente è membro del comitato provinciale Inps, componente della commissione Ugl per le conciliazioni, membro della consulta per gli anziani al Comune di Battipaglia. È molto attivo nel volontariato, vicino ai pensionati e agli ultimi. «La sua scelta è segno del lavoro che vogliamo portare avanti nella Ugl. I pensionati sono per noi importanti e la figura di Martino lo rappresenta», ha detto Carmine Rubino segretario generale Ugl.