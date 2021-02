Non ce l'ha fatta il pensionato, 70enne, che giovedì sera è rimasto gravemente ferito durante l'incendio della sua abitazione a Montecorvino Rovella. L'anziano è deceduto all'ospedale Cardarelli a Napoli dove era giunto nei giorni scorsi in fin di vita ed aveva gravi ustioni su tutto il corpo. A causare l'incendio è stato un generatore che erogava energia elettrica alla casa. Ferita anche la moglie dell'anziano ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Ultimo aggiornamento: 21:58

