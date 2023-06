Per la festa di San Pietro statale Amalfitana off limits dalle 20 di giovedì

Statale amalfitana off limits in occasione della festa patronale di Cetara. Il dispositivo è stato varato per evitare rischiosi blocchi sulla viabilità della statale 163, più volte riscontrati in passato, soprattutto in corrispondenza dello spettacolo dei fuochi pirotecnici, che si svolgono dalla mezzanotte di sabato 29. a partire dalle 20 di giovedì 29, fino alle 2 di venerdì 30, E così, per favorire il deflusso dei visitatori, è stato disposto il divieto di accesso sulla Statale 163, in direzione Amalfi, dal bivio di Raito, nel Comune di Vietri sul Mare, fino a Cetara, al Corso Umberto I.

Allo stesso modo, dalle 22 del 29 giugno, fino alle 2 del 30 giugno, ci sarà il divieto di transito per tutti i veicoli sulla S.

S. Amalfitana, in direzione Maiori-Cetara. Inoltre, in considerazione dello scarsa capacità dei parcheggi sul territorio comunale, chi proviene da Salerno, in auto o moto, potrà sostare a Cetara, fino ad esaurimento posti. A chi proviene da Amalfi, invece, si consiglia di utilizzare i parcheggi privati in località Erchie, e fruire della navetta per raggiungere il paese. In alternativa è possibile usufruire anche si un servizio di trasporto via mare da Salerno con andata da Piazza della Concordia, dalle ore 18,30, ogni trenta minuti, fino alle 23. Il ritorno invece è previsto dal molo di terra di Cetara a partire dalle ore 00,30 e, a seguire, fino a smaltimento dei passeggeri. Al fine di garantire la massima sicurezza e l’ordine pubblico, sono stati disposti specifici servizi, con l’intervento di tutte le forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale, Corpo Forestale e Polizia Municipale di Maiori e Cetara. Verrà attuato, inoltre, un rigoroso servizio di controllo della Statale 163.

Sul tratto di strada che va da località Fuenti, fino a Erchie (comune di Maiori), è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione carro gru, per evitare il parcheggio incontrollato, quale principale causa del blocco della circolazione. Infine, Sarà assolutamente vietato l’uso di bottiglie e bicchieri di vetro. «Con tale dispositivo eccezionale, grazie alla collaborazione di tutte le forze dell’ordine e dei nuclei di protezione Civile della Costa d’Amalfi, il Comune di Cetara intende contrastare i rischiosi blocchi sulla viabilità della Statale amalfitana, più volte riscontrati in passato, soprattutto in corrispondenza dello spettacolo dei fuochi pirotecnici, che si svolgono dalla mezzanotte di sabato 29» spiega il sindaco Fortunato Della Monica.