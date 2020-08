Punta Paradiso in fiamme, una bravata di giovani a Palinuro scatena il panico. È accaduto sabato notte. Nei pressi della rotonda di Punta Paradiso lungo la strada del Porto è divampato un incendio. Le fiamme alte era ben visibili da lontano ed hanno messo in allarme la comunità locale. A pochi metri dall’incendio, attraversata la strada, ci sono due strutture turistiche, un residence ed un albergo. Attimi di paura dunque tra residenti e turisti.

LA RICOSTRUZIONE

Stando alle prime ricostruzioni il fuoco sarebbe divampato a causa di petardi che dei ragazzini avrebbero lanciato tra la secca vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, i carabinieri della locale stazione Centola agli ordini del maresciallo Giusepoe Sansone e gli uomini della protezione civile. A monitorare la situazione anche il primo cittadino Carmelo Stanziola. Fortunatamente nessun ferito, solo tanta paura, in particolare per i turisti delle strutture alberghiere e delle sovrastanti abitazioni.

I DANNI

Ieri mattina era ben visibile il danno, anche ambientale dell’incendio. Una fetta di vegetazione che scende a mare trasformata in cenere. L’area per ragioni di sicurezza è stata transennata. Comprensibile la rabbia dei residenti e dei turisti che hanno condannato la bravata, anche perchè frutto di una cattiva abitudine che si ripete tutte le sere. «Migliaia di bottiglie abbandonate lungo il belvedere - denuncia il proprietario di una delle abitazioni vicine. Comprendiamo che i giovani hanno voglia di divertirsi ma non è questo il modo. È da incivili. Chi deve ripulire poi?». © RIPRODUZIONE RISERVATA