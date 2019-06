CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 10:45

Lo aveva lasciato per un altro ma la nuova relazione non le impediva di continuare ad avere rapporti con lui. Un triangolo amoroso che è andato stretto al primo fidanzato che per vendicarsi ha mostrato foto e video hot al rivale. Una vendetta che gli è costata cara e per la quale potrebbe presto dover affrontare un processo. Il gip Alfonso Scermino ha disposto a carico dell'uomo, un giovane salernitano, l'imputazione coatta respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero all'esito delle indagini preliminari. L'accusa è di violazione del codice della privacy per aver mostrato dati personali e sensibili. Il procedimento è uno dei tanti scaturiti dalle nuove tecnologie, informatiche e telematiche, in seguito alle quali sono state stabilite nuove forme di violazione della privacy. Secondo la Procura, che aveva chiesto l'archiviazione, nel comportamento dell'uomo non vi era reato perché quelle foto non erano state divulgate ma solo mostrate. Diversa invece, la tesi del gip secondo cui c'è stata comunque una violazione della privacy perché quella condotta ha comportato un danno alla ragazza che è stata lasciata dal fidanzato.