Percepisce reddito di cittadinanza e non comunica le vincite alle scommesse: a processo

Non comunica una vincita di 12mila euro grazie ad una serie di scommesse e perde il reddito di cittadinanza, ora è imputata per truffa ai danni dello Stato. Questo quanto addebitato ad una 59enne di Scafati, finita a giudizio per volere della Procura di Nocera Inferiore. Il processo è cominciato ieri, con la donna finita al banco degli imputati, assistita dal difensore Roberto Acanfora. I fatti che la riguardano vanno dal 2019 al 2010, con la donna che percepì un totale di circa 11mila euro dal reddito di cittadinanza. Beneficio al quale poteva accedere. Da un controllo fatto dalla polizia giudiziaria, tuttavia, si scoprì che la stessa non aveva provveduto a comunicare una variazione del reddito familiare, in ragione di una vincita a scommesse sportive che aveva fruttato circa 12mila euro. Da lì, la Procura si attivò con il sequestro preventivo di un’auto intestata alla donna, più al recupero delle somme indebitamente percepite, secondo la tesi dell’accusa. Di contro, la difesa sarebbe pronta a dimostrare l’infondatezza delle accuse, durante il dibattimento. Al termine dell’indagine, la donna fu mandata sotto giudizio. Le indagini legate al reddito di cittadinanza hanno condotto, negli ultimi anni, alla scoperta di centinaia di persone residenti nel comprensorio salernitano, specie nell’Agro nocerino, che ottenevano il beneficio dello Stato pur non avendone i requisiti. Diverse le motivazioni: dalla falsa residenza in Italia fino alla dichiarazione di reddito zero, che aveva indotto l’Inps in errore e ad erogare, così, ogni mese il contributo economico. Il processo nei riguardi della 59enne di Scafati sarà celebrato dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore.