Domenica 7 Luglio 2019, 14:43

NOCERA INFERIORE. E' in gravi condizioni un ragazzo di Nocera Inferiore, D.S. , di professione ristoratore, rimasto ferito in un incidente la scorsa notte, tra Cava de' Tirreni e Nocera Superiore. Ora è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto a seguito di una telefonata. Il ragazzo, di circa 30 anni, percorreva la strada Provinciale, quando avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo a terra. Era circa l'alba. Una prima prognosi parla di trauma al cranio e al volto. Un'ambulanza del 118, giunta per soccorrerlo, lo ha prima trasferito all'ospedale di Cava de' Tirreni e poi presso quello di Salerno, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono serie, a causa delle ferite riportate dopo la caduta. E' attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale del capoluogo. Fiato sospeso a Nocera Inferiore, dove il ragazzo è molto conosciuto. Tanti i messaggi diffusi in queste ore dagli amici più cari, con l'invito a non mollare e a riprendersi quanto prima.